Özel hastanelerde standart fiyat dönemi! Yönetmelik sil baştan değişti

Özel hastanelerin çalışma prensipleri ve denetimlerine ilişkin köklü değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi. Üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı. Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yenilendi.
Öne çıkan değişiklikler şu şekilde:
YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM
Sabah'ın haberine göre Özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden akreditasyon belgesi alacak. Yılda 3 kez yapılan denetimlerde özel hastanelerin sadece kalite standartlarına uygunlukları kontrol edilirken, artık her branş için kurulan komisyon tarafından tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek.
STANDART FİYAT
Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası olacak.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVİR YOK
Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmayacak. Özel hastanelerde, yataklı servisler ve klinikler üçüncü kişilerce işletilemeyecek. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.
MEMNUNİYET BİLDİRİMİ
Hasta odaları, poliklinikler, bekleme salonlarında, hastaların geri bildirimde bulunabileceği Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre karekod bulundurulacak. "Kötü muamele" gibi hasta hakkı ihlalinin yapıldığı tespit edilen özel hastanelerde, ihlalin gerçekleştiği ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar bakanlığın kararı üzerine valilikçe durdurulacak.
UZMAN HEKİMLERE YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı verilecek. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak. Özel hastanelerde eczane, radyoterapi ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu tutulacak.
AMBULANS MECBURİYETİ
Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulunduracak. Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak.
CİMER'E ÖZEL HASTANELERLE İLGİLİ 26 BİN 457 ŞİKÂYET GELDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Meclis Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nun son 5 yılda özel hastanelerle ilgili CİMER'e yapılan şikâyet başvurularına ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi. CİMER'in komisyona gönderdiği bilgi notunda 2024 yılında özel hastanelerle ilgili 26 bin 457 şikâyet başvurusu yapıldığı belirtilirken son beş yıla ilişkin ise her yıl ortalama 20 bin başvuru gerçekleştirildiği ve bunların yüzde 99'una yanıt verildiği kaydedildi.
Komisyonda sunum yapan Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu üyesi Prof. Dr. Baş ise, 5 gün sonra bir ilde bilim komisyonu üyelerince bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu. Denetlemelerde 2 form olacağını belirten Baş, birinin hasta, diğerinin ise hastane ve donanım değerlendirmeyle alakalı olacağını söyledi.