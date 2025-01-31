Özel hastanelerde standart fiyat dönemi! Yönetmelik sil baştan değişti

Özel hastanelerde standart fiyat dönemi

Öne çıkan değişiklikler şu şekilde:

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM

Sabah'ın haberine göre Özel hastaneler, ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden akreditasyon belgesi alacak. Yılda 3 kez yapılan denetimlerde özel hastanelerin sadece kalite standartlarına uygunlukları kontrol edilirken, artık her branş için kurulan komisyon tarafından tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek.