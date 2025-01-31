Eyüpsultan’da aile katliamı! 17 yaşındaki çocuk cinayeti itiraf etti

Eyüpsultan’da iddiaya göre B.Y., yaşadıkları evde 32 yaşındaki annesi Aysun Yenigün, babası Mehmet Yenigün (43), kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., polisin araştırmasıyla Bursa'da yakalandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, cinayet sonrasında yaşananlar ve 17 yaşındaki katil zanlısının ifadesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.