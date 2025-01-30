Kayseri'de yangın paniği! 11 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan vatandaşlar için ekiplerin tahliye çalışması başlattı. Çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.
Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evlerinden çıkmayı kabul etmeyen ve dumandan etkilenen vatandaşlar, balkonlarında zor anlar yaşadı.
Dumandan etkilenen 11 kişiden bir kısmı hastaneye kaldırıldı, bazılarına da olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
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