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Antalya'da 25 adrese şafak operasyonu! 10 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 30.01.2025 18:43
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Antalya’da 25 adrese şafak operasyonu! 10 gözaltı

Antalya'da polis ekipleri tarafından 25 adrese düzenlenen 'Şafak 07 Huzur 2' operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ayrıca aranan 4 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı 55 ekip, 177 personel ile helikopter ve dron desteğiyle Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesi'nde 25 adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 4 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kılıç, 45 adet tabanca fişeği, 17 adet tüfek kartuşu ile 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca farklı suçlardan aranan 4 kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Antalya’da 25 adrese şafak operasyonu! 10 gözaltı Antalya’da 25 adrese şafak operasyonu! 10 gözaltı Antalya’da 25 adrese şafak operasyonu! 10 gözaltı
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