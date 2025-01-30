Antalya’da 25 adrese şafak operasyonu! 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı 55 ekip, 177 personel ile helikopter ve dron desteğiyle Muratpaşa ilçesi Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesi'nde 25 adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu düzenlendi.



Operasyonda 4 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kılıç, 45 adet tabanca fişeği, 17 adet tüfek kartuşu ile 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca farklı suçlardan aranan 4 kişi de yakalandı.



Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN