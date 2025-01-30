Eskişehir’de biber gazı yasağı geri çekildi!

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün alınan, eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasını yasaklayan karar iptal edildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaz spreylerinin (biber gazı) bulundurulması, taşınması ve kullanılmasının yasaklandığına dair yayımlanan 24.01.2025 tarih ve 2025/24 Sayılı Valilik oluru, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 30.01.2025 tarih ve 2025/25 sayılı Valilik oluru ile iptal edilmiştir."

Bu karar ile birlikte Eskişehir'de biber gazı bulundurma konusunda mevcut yasal mevzuat geçerliliğini korumaya devam edecek.