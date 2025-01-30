31 Ocak 2025, Cuma
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AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 19:17 Güncelleme: 30.01.2025 21:40
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AFAD duyurdu! Ege Denizi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD DETAYLARI DUYURDU! EGE DENİZİ'NDE DEPREM

AFAD, İzmir Çeşme'ye 203.99 kilometre uzaklığında Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Buna göre deprem, 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(Foto: ahaber.com.tr) (Foto: ahaber.com.tr)

Büyüklük:4.3 (Mw)


Yer: Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)


Tarih: 2025-01-30


Saat: 18:55:23 TSİ


Enlem: 38.40472 N


Boylam: 23.925 E


Derinlik: 5.4 km

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir) 5.4 4.3 30.01.2025 18:55:23
Beyşehir (Konya) 11.4 1.3 30.01.2025 18:19:06
Sincik (Adıyaman) 9 1.3 30.01.2025 18:08:12
Bigadiç (Balıkesir) 6.98 1.4 30.01.2025 18:07:36
Maden (Elazığ) 7 1.1 30.01.2025 17:56:15
Bulanık (Muş) 7.54 1.3 30.01.2025 17:51:05
Elbistan (Kahramanmaraş) 7 0.9 30.01.2025 17:48:58
Maden (Elazığ) 7 1 30.01.2025 17:47:11
Sumbas (Osmaniye) 14 2.5 30.01.2025 17:31:46

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AFAD duyurdu! Ege Denizi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu! Ege Denizi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu! Ege Denizi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem

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