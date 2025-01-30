Esenyurt’ta şok olay: Kadın aracın önüne atladı kazaya neden oldu
İstanbul Esenyurt’ta, bir kadın yoldan geçen aracın önüne atladı ve çarpmanın şiddetiyle yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler hemen yardıma koşarak kadının yardımına yetişti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Esenyurt'ta, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir kadın aniden yoldan geçen aracın önüne atladı. Yoldan geçen araç, kadına çarptı ve şiddetli çarpmanın etkisiyle kadın yere yığıldı.
Edinilen bilgilere göre, kadın önce refüjde yürürken bir anda yola fırlayarak yoldan geçen aracın önüne atladı. Olayın hemen ardından çevredekiler, aracın durmasına yardımcı oldu ve kadına yardım etmek için harekete geçti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, kadının sağlık durumunu kontrol etmeye çalışırken, sürücü ise şoka uğramış bir şekilde araçtan indi. Yardıma koşan kişiler, kadının başında bekleyerek yardım bekledi.
Henüz kazanın kesin nedeni belirlenememiş olsa da, bazı tanıklar kadının ani bir şekilde yola atlamasının sebebinin sağlık sorunları ya da psikolojik bir durum olabileceğini ifade etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.