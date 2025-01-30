Esenyurt’ta şok olay: Kadın aracın önüne atladı kazaya neden oldu

Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, kadının sağlık durumunu kontrol etmeye çalışırken, sürücü ise şoka uğramış bir şekilde araçtan indi. Yardıma koşan kişiler, kadının başında bekleyerek yardım bekledi.

Henüz kazanın kesin nedeni belirlenememiş olsa da, bazı tanıklar kadının ani bir şekilde yola atlamasının sebebinin sağlık sorunları ya da psikolojik bir durum olabileceğini ifade etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.