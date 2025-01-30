Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer’e örgüt suçundan tahliye

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 11 bin 196 yıl hapse mahkum edilen Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararını verdi.

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer, "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.