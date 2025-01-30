Geçtiğimiz günlerde Coca-Cola markasının bazı ürünleri Avrupa ülkelerinde geri çağrılmıştı. (AA)

Coca-Cola Europacific Partners, Belçika'daki üretim tesislerinde yapılan denetim sonrası yüksek klorat tespit edilen ürünleri için geniş çaplı bir geri çağırma kararına gitmesiyle tepkiler peşpeşe gelmişti.

LAY'S DE SÜT KRİZİ

Belçika, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinde toplatılmaya başlanan Sprite, Fanta ve Coca-Cola ürünlerinin ardından bir diğer kriz dünyaca ünlü cips markası Lay's de de görüldü. Frito-Lay ürün gruplarındaki Lay's'in satışa sunulan bazı ürünlerindeki cips paketinde bildirilmeyen bir süt ürününe rastlandığı belirtildi.

ABD merkezli cips markasına Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre; Lay's markasının yalnızca ABD pazarında ürettiği 350 gramlık cips paketinde önceden belirtilmeyen süt ürünün bulunduğu gerekçe gösterildi.