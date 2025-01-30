Coca Cola'nın ardından yeni skandal: Lay's de geri çağrılıyor
Coca-Cola'nın bazı ürünlerinde tespit edilen yüksek klorat nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkelerinde ürünleri toplatılma kararı alınmıştı. Aralarında Sprite ve Fanta'nın da bulunduğu asitli içecek grubundaki bu skandal, rakip şirket Pepsi'nin markası Lay’s’e de sıçradı. Dünyaca ünlü patates cipsi Lays'in denetimlerinde tespit edilen klorat nedeniyle geri çağrılma kararı alındığı öğrenildi.
Son günlerde Avrupa'da Coca-Cola, Sprite ve Fanta içecek markalarında görülen yüksek seviyedeki klorat nedeniyle toplatılma kararı alınmıştı. İnsan sağlığına büyük zararı olan kloratın, ürünlerin içerisinde yüksek oranda görülmesi ile yaşanan skandal Avrupa genelinde büyümeye devam ediyor.
Coca-Cola Europacific Partners, Belçika'daki üretim tesislerinde yapılan denetim sonrası yüksek klorat tespit edilen ürünleri için geniş çaplı bir geri çağırma kararına gitmesiyle tepkiler peşpeşe gelmişti.
LAY'S DE SÜT KRİZİ
Belçika, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinde toplatılmaya başlanan Sprite, Fanta ve Coca-Cola ürünlerinin ardından bir diğer kriz dünyaca ünlü cips markası Lay's de de görüldü. Frito-Lay ürün gruplarındaki Lay's'in satışa sunulan bazı ürünlerindeki cips paketinde bildirilmeyen bir süt ürününe rastlandığı belirtildi.
ABD merkezli cips markasına Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamaya göre; Lay's markasının yalnızca ABD pazarında ürettiği 350 gramlık cips paketinde önceden belirtilmeyen süt ürünün bulunduğu gerekçe gösterildi.
ÖLÜMCÜL "SINIF 1" UYARISI
FDA tarafından bildirilen açıklamada Lay's içerisinde bulunan süt ürününün alerjisi olan ya da hassasiyeti bulunan bireylerde ciddi bir tehlikeye yol açabileceği göz önünde bulundurularak ölümcül alerjik reaksiyonlar oluşturabileceği gerekçesiyle geri çağrılma kararı alındığı bildirildi. Toplatılma işleminin en yüksek risk kategorisi "Sınıf 1" olarak belirlenmesiyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
ARD ARDA GERİ ÇAĞIRMALAR
Lay's'in cipslerinde yaşanan geri çağrılma olayının ardından "SINIF 1" uyarısı yalnızca Washington ve Oregon eyaletlerinde satılan ürünleri için verildiği belirtildi. Tüketicilerin kesinlikle ürünleri tüketmemesi ve geri iade etmeleri uyarısında bulunuldu. Gıda sektöründe ard arda yaşanan geri çağırma olayı endişelere neden olurken söz konusu olay Türkiye'de de tedirginlik oluşturdu.