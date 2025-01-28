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Avrupa'da Coca-Cola paniği! Ürünler geri çağırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.01.2025 00:47 Güncelleme: 28.01.2025 10:32
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Avrupa’da Coca-Cola paniği! Ürünler geri çağırıldı

Avrupa ülkelerinde Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait çok sayıda üründe yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı. Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi. Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor. İşte detaylar...

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

Coca-Cola'ya ait çok sayıda ait ürün için toplama kararı alındı (AA)Coca-Cola'ya ait çok sayıda ait ürün için toplama kararı alındı (AA)

ÜRÜNLER ÇOK SAYIDA ÜLKEYE GÖNDERİLDİ

Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Coca-Cola üretim tesisi (AA)Coca-Cola üretim tesisi (AA)

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi.Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi. Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.

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Avrupa’da Coca-Cola paniği! Ürünler geri çağırıldı Avrupa’da Coca-Cola paniği! Ürünler geri çağırıldı Avrupa’da Coca-Cola paniği! Ürünler geri çağırıldı
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