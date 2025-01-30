Küresel teknoloji firmalarında DeepSeek şoku! Piyasa darmadağın

Doç. Dr. Yurdakul, DeepSeek'in sunduğu büyük dil modelinin, doğal dil işleme, üretme ve karar verme alanlarındaki gelişmiş yetenekleriyle dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu modelin en büyük avantajlarından biri, rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetli ve ölçeklenebilir olması. DeepSeek, yapay zeka modelini 6 milyon dolardan daha düşük bir bütçeyle geliştirdiğini öne sürüyor. Bu iddia ilk etapta şüpheyle karşılansa da DeepSeek'in bazı stratejik hamleleriyle mümkün hale gelmiş olabilir."

ʺDeepSeek'in bazı stratejik hamleleriyle mümkün hale gelmiş olabilir.ʺ DHA

'ERKEN DÖNEM DESTEKÇİLER BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETTİ'

Yurdakul, "Erken dönem destekçileri şirketin hızla artan değerlemesinden şimdiden büyük kazançlar elde ettiler. İlerleyen günlerde DeepSeek'in beraberinde getirdiği öngörülemezlik, yatırımcıları portföylerini yeniden yapılandırmaya zorlayacak. Bu değişim, aynı zamanda şimdiye kadar göz ardı edilen daha küçük yapay zeka girişimlerine olan ilgiyi de arttırabilir" diye konuştu.

DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng'in, 2021 yılında büyük miktarda Nvidia GPU'su satın alarak donanım sıkıntısı yaşanmasını önlediğini dile getiren Yurdakul, "Bu hamle, ABD'nin ileri teknoloji çipler üzerindeki ihracat kısıtlamalarından önce gerçekleştiği için şirkete büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Bir diğer önemli faktör ise DeepSeek'in modelini açık kaynak olarak yayımlaması. Bu strateji, küresel teknoloji topluluğunun katkılarıyla modelin sürekli geliştirilmesini sağlarken, şirketi şeffaf ve erişilebilir bir yapay zeka üreticisi konumuna getirdi. Ayrıca, yeni modelin daha az donanımla yüksek performans göstermesi, yapay zekâ sektöründeki maliyetleri ve enerji tüketimini azaltma konusundaki endişelere de bir yanıt niteliğinde" ifadelerini kullandı.

ʺDeep Seek'in piyasaya girişiyle birlikte ciddi şekilde dalgalandı.ʺ DHA

Yurdakul, "Daha önce yapay zeka altın çağından çokça faydalanan yapay zeka odaklı şirketlerin hisse senetleri de Deep Seek'in piyasaya girişiyle birlikte ciddi şekilde dalgalandı. Yatırımcılar kararlarını yeniden gözden geçirmeye ve bu yeni rekabet ortamına uyum sağlayabilecek şirketleri radarlarına almaya başladı. Mevcut LLM altyapısına bağımlı olan şirketler daha savunmasız olarak görülürken, DeepSeek'in modelini benimseyen veya benzer teknolojiler geliştiren şirketler potansiyel kazananlar olarak değerlendiriliyor" dedi.

'OPENAI, FİYAT VE OPERASYONEL SÜREÇLERİNİ YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİR'

GPT serisinin uzun süredir büyük dil modeli teknolojisinde sektör lideri olduğunu hatırlatan Yurdakul, "DeepSeek modeli daha az işlem gücü gerektirmesine rağmen daha üstün performans sergiliyor. Ayrıca şu an için bu teknolojiyi ücretsiz olarak sunmasının da OpenAI'ı fiyatlandırma ve operasyonel süreçlerini yeniden değerlendirmeye zorlayabileceğini düşünüyorum. DeepSeek'in modeli, üst segment GPU'lara olan bağımlılığı da azaltabilecek bir etki yaratabilir. Bu durum, Nvidia'nın uzun vadeli büyüme beklentilerini de olumsuz etkileyerek hisse senedi fiyatlarında büyük bir düşüşe neden oldu. Şirket, yapay zeka donanımında liderliğini korusa da düşük donanım gereksinimiyle yüksek performans sağlayan modellerin yükselişi gelecekteki piyasa hakimiyetine dair soru işaretleri oluşturuyor" diye konuştu.

ʺMicrosoft, Google ve Amazon gibi entegre yapay zeka çözümlerine büyük ölçüde bağımlıʺ DHA

Yurdakul, Microsoft, Google ve Amazon gibi entegre yapay zeka çözümlerine büyük ölçüde bağımlı şirketlerin de bu değişimden etkilendiğini belirterek şunları aktardı:

"Google, arama motoru ve reklam teknolojilerinde DeepSeek'in sunduğu daha akıllı ve kişiselleştirilmiş alternatiflerle rekabet etmek zorunda kalabilir. Amazon ise yapay zeka destekli bulut hizmetlerinde daha verimli çözümler geliştirmek durumunda. Hal böyle iken DeepSeek'in piyasaya girişi, büyük teknoloji şirketlerinin uzun süredir oturttuğu dengeleri sarsarak yatırımcıları belirsiz bir sürecin içine soktu. Daha önce yapay zekaya büyük yatırımlar yapmış şirketlerin hisse senetleri bu gelişmeden olumsuz etkilenirken, DeepSeek'in modeliyle benzer çözümler üreten şirketler yatırımcıların yeni gözdesi olabilir. DeepSeek'in düşük maliyetli ve yüksek performanslı modeli, sadece teknoloji dünyasını değil, küresel finans piyasalarını da yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Büyük teknoloji devleri, yapay zekanın yeni dinamiklerine ayak uydurmak zorunda kalırken, yatırımcılar da kazanan ve kaybedenleri yeniden belirlemeye çalışıyor."