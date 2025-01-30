Arkadaşlarıyla yürüyen 19 yaşındaki genç kalp krizinden öldü
Edirne’nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşan 19 yaşındaki Emre Bağçe, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Emre Bağçe (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BİR ANDA FENALAŞTI
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Keşan'da bir organizasyon şirketinde çalışan Emre Bağçe, dün arkadaşlarıyla çarşıda yemek yedikten sonra dolaşmak için Hastane Caddesi'ne gitti. Bağçe, yolda yürürken bir anda fenalaştı. Özel araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Bağçe'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Bağçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bağçe'nin cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.