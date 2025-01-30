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Polatlı'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 13:09 Güncelleme: 30.01.2025 13:11
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Polatlı’da hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı ilçesi Yenimahalle Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi.

HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOV 590 plakalı hafriyat kamyonu karşıdan karşıya geçen Veli Er'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 85 yaşındaki Veli Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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