Pendik marinada panik yaratan yangın!

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.