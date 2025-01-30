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Pendik marinada panik yaratan yangın!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 12:48 Güncelleme: 30.01.2025 13:22
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Pendik marinada panik yaratan yangın!

Pendik'te bulunan marinada yakıt deposu yakınındaki bir tekneden alevler yükseldi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına karadan ve denizden müdahale edildi.

Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

PENDİK MARİNADA KORKUTAN YANGIN

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Pendik marinada panik yaratan yangın! Pendik marinada panik yaratan yangın! Pendik marinada panik yaratan yangın!
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