29 Ocak 2025, Çarşamba
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Zonguldak'ta jandarmadan operasyon: 2 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 14:33 Güncelleme: 29.01.2025 14:36
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Zonguldak’ta jandarmadan operasyon: 2 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 iş yerine ve 2 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Müftü Mahallesi'nde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 işyerine baskın düzenlendi. Alınan arama kararı doğrultusunda 2 ikamette de inceleme yapıldı.

ZONGULDAK'TA JANDARMADAN OPERASYON

Jandarma asayiş komandolarının geniş güvenlik önlemleri aldığı iş yerlerinde narkotik köpeği ile JASAT ekipleri işyerlerindeki motosikletler ve araçlar üzerinde detaylı araştırmasını sürdürüyor. Change motor, şase numarası değiştirme ve narkotik suçlara ilişkin yapılan aramalarda S.C. ve kardeşi S.C.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Öte yandan 4 kişinin de olayla ilgili ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

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