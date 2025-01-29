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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş: 29.01.2025 14:53
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Kırklareli’nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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