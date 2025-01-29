Mersin'de otomobil dehşet saçtı! 2 ölü, 5 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Korkunç kazada İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken 4'ü çocuk 5 kişi ise yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Salih G. idaresindeki otomobil, Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ! 5 YARALI VAR
Otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki Bozan A'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 4'ü çocuk 5 yaralıyı da kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü sağlandı.
Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.