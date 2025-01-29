Mersin’de otomobil dehşet saçtı! 2 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Salih G. idaresindeki otomobil, Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ! 5 YARALI VAR

Otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki Bozan A'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 4'ü çocuk 5 yaralıyı da kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.