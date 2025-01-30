30 Ocak 2025, Perşembe
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TEM'de feci kaza! Cip bariyerlere çarpıp takla attı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 08:48
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TEM’de feci kaza! Cip bariyerlere çarpıp takla attı

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bariyere çarpıp devrilen cipe aynı istikamette ilerleyen ticari taksi çarptı. Cipten yol kenarındaki yeşillik alana savrulan sürücüsü Volkan Artun (31) hayatını kaybetti, taksi sürücüsü Ş.K. ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dilovası ilçesi geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Volkan Artun idaresindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cip devrilirken, araçtan fırlayan sürücü Volkan Artun, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak devrilen cipe çarptı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Volkan Artun ve Ş.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Artun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM’de feci kaza! Cip bariyerlere çarpıp takla attı TEM’de feci kaza! Cip bariyerlere çarpıp takla attı TEM’de feci kaza! Cip bariyerlere çarpıp takla attı
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