30 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de inşaatta patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de inşaatta patlama! Ölü ve yaralılar var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 20:51
ABONE OL
İzmir’de inşaatta patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaatta işçilerin bulunduğu koğuştaki ısıtma kazanı patlamadı. Korku dolu dakikaların yaşandığı olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi ise yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaatta ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü.

Örnekkent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle ısıtma kazanı patladı.

PATLAMADAN ACI HABER! 1 İŞÇİ ÖLDÜ

Patlama sonucu 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi ile Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de inşaatta patlama! Ölü ve yaralılar var İzmir’de inşaatta patlama! Ölü ve yaralılar var İzmir’de inşaatta patlama! Ölü ve yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör