29 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da araçtan matkap hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa’da araçtan matkap hırsızlığı kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 14:59 Güncelleme: 29.01.2025 14:59
ABONE OL
Şanlıurfa’da araçtan matkap hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa’da elektrikçi ustası Halil Kaynak’ın park halindeki otomobilin bagajından matkap ve takım çantasını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçilik yapan Halil Kaynak'ın, evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobilin bagajı, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından açıldı.

ARAÇTAN MATKAP HIRSIZLIĞI KAMERADA

Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri yüzünü gizleyerek bagajı karıştırdı. Kısa süre içerisinde matkap ve takım çantasını alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Şikayet üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör