Şanlıurfa’da araçtan matkap hırsızlığı kamerada

Olay, gece geç saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçilik yapan Halil Kaynak'ın, evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobilin bagajı, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından açıldı.

Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri yüzünü gizleyerek bagajı karıştırdı. Kısa süre içerisinde matkap ve takım çantasını alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Şikayet üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.