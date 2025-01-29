Eğirdir Gölü’ne nefes projesi! Bakan Kurum detayları duyurdu





"Barındırdığı endemik türler, kuşlar ve diğer canlılar için önemli habitat oluşturan, aynı zamanda sunduğu ekosistem hizmetleriyle son derece önemli sulak alan olan Eğirdir Gölü'nün korunması için en önemli ve son adım, dip çamuru temizliği olacak. Göl tabanında oluşan dip çamurunun bertarafıyla ilgili Eğirdir Gölü Fizibilite Raporu hazırlandı. Raporda göldeki su kalitesi ve kirlilik yükleri ile göl su seviyesindeki azalmaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlendi. Önümüzdeki günlerde bilim insanlarının hazırladığı fizibilite raporu doğrultusunda çamur yoğunluğunun oluştuğu Hoyran Boğazı ve Eğirdir ilçesi kıyıları olmak üzere iki ayrı alanda dip çamuru alınacak."