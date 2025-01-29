Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatleri dışarı çıkan 85 yaşındaki kadın Havva Özen, 5 Nisan'da sokaktaki 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler olay yerinden uzaklaştırılırken, yaşlı kadın vücudundaki birçok yerden derin şekilde ısırılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Özen'i (85), hastaneye kaldırmıştı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. Havva Özen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesinin ardından 3 köpeğin sahibi Ramazan Dursun jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ramazan Dursun'un ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Olayın ardından Dursun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 çoban köpeğinin sahibi Ramazan Dursun hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. (DHA)

KÖPEK SAHİBİNDEN ŞOKE EDEN SAVUNMA

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, köpeklerin sahibi Ramazan Dursun'un ifadesine yer verildi. Dursun'un 20 yıldır hayvancılık yaptığını, 150 keçisinin bulunduğunu ve bunları korumak için de 3 köpeği olduğunu anlatırken köpeklerinin tasması olduğunu savundu. Ölen Havva Özen'in oğlunu olaydan 15- 20 gün önce annesinin sabah erken saatlerde ahırın yanından geçmemesi için uyardığını öne süren Dursun, köpeklerin saldırabileceğini söylediğini iddia etti.

Antalya'daki çoban köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden Havva Özen (DHA)

15-20 GÜN ÖNCEDEN UYARMIŞTI

İddianamede; kendisine ait köpekler üzerinde gerekli kontrol ve gözetimi sağlamadığı, olay tarihinden 15- 20 gün önce Havva Özen'in oğlunu uyardığı ve meydana gelen ölüm olayının aslında Ramazan Dursun için öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede; Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun mütalaasında, ölümün köpek saldırısına bağlı çok sayıda kırık ve doku travmasına bağlı olarak meydana geldiğinin oy birliği ile kabul edildiği anlatılarak, Ramazan Dursun'un 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan cezalandırılması istendi.

UYARMAMA RAĞMEN O YOLU KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Olaya ilişkin dava dün Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan Dursun, ölen Havva Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Ramazan Dursun, "Olay günü hayvanlarımla uğraşıyordum. Havva Özen'i daha önce oradan geçmemesi, geçerse köpeklerin saldırabileceğini söyleyerek uyardım ancak o sürekli o yolu kullandı. Köpeklerim iple bağlı değildi ancak hayvanlarımın başında duruyorlardı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

HAYVANLAR TEHDİT OLARAK ALGILAMIŞ

Sanık avukatı Süleyman Özalp de müvekkilinin kasti bir eylemi olmadığını belirterek, "Maktul elinde bastonla oradan geçtiği için hayvanlar tehdit olarak algılamış olabilir. Müvekkilim hayvanlarını hırsızlardan korumak amacıyla köpeklerini akşam saatlerinde bıraktığından dolayı bu olay isteyerek meydana gelmemiştir. Kendisi de pişman olmuş ve köpekleri başka yere göndermiştir" diye konuştu. Havva Özen'in oğlu Nevzat Özen ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık kesinlikle annemi oradan geçmemesi için uyarmamıştı. Hatta bütün köylü sanığı köpeklerini salmaması için uyarmıştı" diye konuştu.

CEZASI İTİRAZLA İNDİRİLDİ

Hakim, sanık Ramazan Dursun'a 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ardından sanığın pişman olması ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezası, itiraz yolu açık olmak üzere 4 yıl 5 ay 10 gün hapse indirildi.