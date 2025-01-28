Yoğun bakımdaki hasta eziyeti davasında flaş sanık kararı

Yaşlı kadın yoğun bakım servisinde yemek borusundan delik açılmış şekilde tedavi görüyordu. (A Haber arşiv)

6'ŞAR YILDAN 8'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; hastane çalışan Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet" suçundan 8'er yıl, Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım'a ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

7 hastane çalışanı hakkında 6'şar yıldan 8'er yıla kadar değişen iki farklı suçtan hapis cezası istenen davada, İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek sürece ilişkin ilk kararını verdi.