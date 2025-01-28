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Yoğun bakımdaki hasta eziyeti davasında flaş sanık kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 12:58 Güncelleme: 28.01.2025 13:26
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Yoğun bakımdaki hasta eziyeti davasında flaş sanık kararı

Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadına sağlık çalışanlarının eziyet ederek kötü davrandığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yoğun bakım hemşiresinin yaşlı kadının yüzüne attığı paralar ve aşağılayan tavırlarının videosu çekilmiş, o görüntüler kısa sürede sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepkilere neden olmuştu.

2022 yılında Ataşehir'deki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Nermin Zeren, yemek borusundan delik açılmış şekilde tedavisi sürüyordu. Konuşmaktan zorluk çeken Zeren, hastanedeki yoğun bakım hemşiresinin eğlence adı altında hasta kadının yüzüne paralar atarak dalga geçtiği görülmüştü.

Yoğun bakımda yatan Nermin Zeren, hastane çalışanı tarafından yüzüne para atılarak hakaret edilmişti. (A Haber arşiv)Yoğun bakımda yatan Nermin Zeren, hastane çalışanı tarafından yüzüne para atılarak hakaret edilmişti. (A Haber arşiv)

Sağlık çalışanının hakaret ettiği o utanç dolu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine konuyla ilgili hastane ve çalışanlar hakkında inceleme başlatılmıştı. Zeren'in yüzüne para atan hastane çalışanı Ali Erata ile birlikte 4 şüpheli tutuklanmıştı. 7 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler 2 ay sonra aylık tutukluluk incelemesi ile tahliye edildi.

Yaşlı kadın yoğun bakım servisinde yemek borusundan delik açılmış şekilde tedavi görüyordu. (A Haber arşiv) Yaşlı kadın yoğun bakım servisinde yemek borusundan delik açılmış şekilde tedavi görüyordu. (A Haber arşiv)

6'ŞAR YILDAN 8'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; hastane çalışan Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol hakkında "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet" suçundan 8'er yıl, Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım'a ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

7 hastane çalışanı hakkında 6'şar yıldan 8'er yıla kadar değişen iki farklı suçtan hapis cezası istenen davada, İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek sürece ilişkin ilk kararını verdi.

Yoğun bakımda yaşlı kadına eziyet edildiği belirlenen şüpheliler (A Haber arşiv) Yoğun bakımda yaşlı kadına eziyet edildiği belirlenen şüpheliler (A Haber arşiv)

SANIKLARA ZORLA GETİRİLME KARARI

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi devam eden dava ile ilgili sanıkların herhangi bir mazeret belirtmeyerek duruşmaya katılmaması halinde zorla getirilecekleri belirtildi. Mahkeme duruşma tarihini 07 Şubat 2025 Cuma gününe belirledi.

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Yoğun bakımdaki hasta eziyeti davasında flaş sanık kararı Yoğun bakımdaki hasta eziyeti davasında flaş sanık kararı Yoğun bakımdaki hasta eziyeti davasında flaş sanık kararı
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