Bunalıma giren kadın ekiplere ecel teri döktürdü! Dengesini kaybedince yürekleri ağza getirdi

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya falezlerdeki kadın ekipleri alarma geçirdi (İHA)

OLUP BİTENİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, olan biteni meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla yaşananları kaydetti.

Belirtilen adrese gelen ekipler, Aynur A.'yı ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonuç vermeyince olay yerine çağrılan Aynur A'nın arkadaşı da onu ikna etmek için dil döktü.

Polis ekipleri sık sık kalabalığın dağılması yönünde ikazda bulunduğu vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı.