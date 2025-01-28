Bunalıma giren kadın ekiplere ecel teri döktürdü! Dengesini kaybedince yürekleri ağza getirdi

Ekipleri alarma geçiren olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi yakınındaki falezlerde yaşandı. Bir süre önce Kırgızistan'daki annesinin vefatı sonrası bunalıma giren Kırgız uyruklu Aynur A. (45), falezlere gitti.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLUP BİTENİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER
Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, olan biteni meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla yaşananları kaydetti.
Belirtilen adrese gelen ekipler, Aynur A.'yı ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonuç vermeyince olay yerine çağrılan Aynur A'nın arkadaşı da onu ikna etmek için dil döktü.
Polis ekipleri sık sık kalabalığın dağılması yönünde ikazda bulunduğu vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı.
EKİPLERE ECEL TERİ DÖKTÜRDÜ
Kırgız uyruklu kadın, 4 saat boyunca ekiplere ecel teri döktürdü. Zaman zaman kaygan zeminde düşme tehlikesi de yaşayan kadını polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak güvenlik bölgeye çekti.
Ekipler şekeri düşen kadına, tatlı ikramında bulundu. Aynur A., polis merkezine götürüldü.