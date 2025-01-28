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Bunalıma giren kadın ekiplere ecel teri döktürdü! Dengesini kaybedince yürekleri ağza getirdi

Antalya falezlerde dün (27 Ocak Pazartesi) hareketli anlar yaşandı. Annesinin ölümüyle bunalıma giren kadın falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadını görenler ekiplerine ihbarda bulunurken, genç kadın hem polise hem de vatandaşlara 4 saat boyunca korku dolu anlar yaşattı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:12
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Bunalıma giren kadın ekiplere ecel teri döktürdü! Dengesini kaybedince yürekleri ağza getirdi

Ekipleri alarma geçiren olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi yakınındaki falezlerde yaşandı. Bir süre önce Kırgızistan'daki annesinin vefatı sonrası bunalıma giren Kırgız uyruklu Aynur A. (45), falezlere gitti.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya falezlerdeki kadın ekipleri alarma geçirdi (İHA)Antalya falezlerdeki kadın ekipleri alarma geçirdi (İHA)

OLUP BİTENİ MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, olan biteni meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla yaşananları kaydetti.

Belirtilen adrese gelen ekipler, Aynur A.'yı ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonuç vermeyince olay yerine çağrılan Aynur A'nın arkadaşı da onu ikna etmek için dil döktü.

Polis ekipleri sık sık kalabalığın dağılması yönünde ikazda bulunduğu vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı.

Antalya falezlerdeki kadın ekipleri alarma geçirdi (İHA)Antalya falezlerdeki kadın ekipleri alarma geçirdi (İHA)

EKİPLERE ECEL TERİ DÖKTÜRDÜ

Kırgız uyruklu kadın, 4 saat boyunca ekiplere ecel teri döktürdü. Zaman zaman kaygan zeminde düşme tehlikesi de yaşayan kadını polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak güvenlik bölgeye çekti.

Ekipler şekeri düşen kadına, tatlı ikramında bulundu. Aynur A., polis merkezine götürüldü.

Antalya falezlerdeki kadın ekipleri alarma geçirdi (İHA)Antalya falezlerdeki kadın ekipleri alarma geçirdi (İHA)

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