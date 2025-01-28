Kastamonu'da minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti
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Kastamonu'da, Sinop-Kastamonu kara yolunun Gökçeağızsakı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki Ramazan Akbaş, D.İ.'nin kullandığı 55 AGP 749 plakalı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTİYORDU
D.İ. idaresindeki 55 AGP 749 plakalı minibüs, Sinop-Kastamonu kara yolu Gökçeağızsakı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Akbaş'a (87) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.