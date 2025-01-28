28 Ocak 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Kastamonu'da minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 12:15
ABONE OL
Kastamonu’da minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

Kastamonu'da, Sinop-Kastamonu kara yolunun Gökçeağızsakı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, karşıya geçmek isteyen 87 yaşındaki Ramazan Akbaş, D.İ.'nin kullandığı 55 AGP 749 plakalı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTİYORDU

D.İ. idaresindeki 55 AGP 749 plakalı minibüs, Sinop-Kastamonu kara yolu Gökçeağızsakı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Akbaş'a (87) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kastamonu’da minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti Kastamonu’da minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti Kastamonu’da minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör