Yangın merdiveni çıkışına duvar! İstanbul'da "bu kadarına da pes" dedirten olay

Bakırköy'de alt katı iş yeri, üst katları ise daire olan 3 katlı binanın yangın merdiveni çıkışına tuğla örüldü. Bina sahibi Ali Bilen, "Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları da biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok." dedi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangının ardından gözler iş yerlerinde alınan tedbirlere çevrildi. İş yerleri ve dairelerin aynı binalarda bulunduğu megakentteki uygulamalar ise sorgulanmaya başladı. Bakırköy'de ilk katı iş yeri olan üst katları ev olan binadaki farklı uygulama dikkat çekti. İş yerinin yangın merdivenine çıkış kapısı bulunurken, dairelerin bulunduğu katlardaki çıkışların ise tuğla ile kapatıldığı görüldü.

"İŞ YERİ OLSAYDI ÇIKIŞ KAPISI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Bina sahibi Ali Bilen, "Binamız üç katlıdır. Bulunduğumuz kat iş yeridir, yangın çıkış kapısı vardır. Diğer katta kiracımız vardır. Yangın merdivenimiz de yönetmeliğe uygun olarak yapılmıştır. Yangın merdivenini biz yaptırdık, dairenin yangın çıkışına tuğlaları biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok. Yangın çıkış ve tahliye merdiveni de hazır ve kullanılabilir durumdadır. Bina bize ait, yangın merdiveni çalışır vaziyettedir. Boşluğa da çıkıyor zaten. Bu binada bir kişi yaşıyor kiracı olarak mesken olarak oturan bir kişi var" diye konuştu.