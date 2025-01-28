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Siirt'te kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 14:49 Güncelleme: 28.01.2025 14:50
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Siirt’te kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kusdalı köyünde otlatılmaya götürülen hayvanlardan bir keçi, kayalık alanda mahsur kaldı. Köylülerin büyük çabası sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılamayan keçi için yardım istendi.

KAYALIK ALANDA 6 GÜNDÜR MAHSUR KALAN KEÇİ KURTARILDI

Olay yerine gelen Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ekibi, keçiyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın sonucunda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibi Mehmet Elcicek'e teslim edildi.

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