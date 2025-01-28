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Gebze'de korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Geçtiğimiz hafta Bolu’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası Türkiye’yi yasa boğarken, bugün de bir yangın haberi Kocaeli’nden geldi. Gebze'de evin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıkarken, mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:49
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Gebze’de korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde de 3 çocuğun mahsur kaldığı öğrenildi.

KOCAELİ'DE ÇATI YANGINI

İhbar üzerine olay yerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir yandan içeride mahsur kalan çocukları kurtarmak, bir yandan da yangını söndürmek için zamanla yarıştı.

Gebze’de korku dolu anlar! Mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı (İHA)Gebze’de korku dolu anlar! Mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı (İHA)

Ekipler tarafından çocuklar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların duruları iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Gebze’de korku dolu anlar! Mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı (İHA)Gebze’de korku dolu anlar! Mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı (İHA)

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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