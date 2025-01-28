Gebze’de korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde de 3 çocuğun mahsur kaldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir yandan içeride mahsur kalan çocukları kurtarmak, bir yandan da yangını söndürmek için zamanla yarıştı.