Grand Kartal Otel'deki yangın "geliyorum" demiş! İşte otel müdürünün ifadesi: Yağmurlama sistemi yok

OTEL MÜDÜRÜ: RESMİYET KAYITLARDA RESEPSİYON PERSONELİ OLARAK GÖRÜNMEKTEYİM

Soruşturma kapsamında tutuklanan, Grand Kartal Otel'de müdürlük yapan Zeki Yılmaz'ın da savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz, ifadesinde, "Grand Kartal Otel isimli işletmede gayriresmi otel müdürü olarak görev yapmaktayım. Ancak herhangi bir imza yetkim veya resmi sorumluluğum bulunmamaktadır. Resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak görünmekteyim. 1988 yılından itibaren her yıl kış sezonlarında Kartal Otel ve Grand Kartal Otel isimli otellerde fiilen çalıştım. Yangın olayı meydana geldiği sırada, Grand Kartal Oteli'nin 9'uncu katında, 9050 numaralı odada kalıyordum. Koridordan sesler duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonum aranarak otelin 4'üncü katında yangın çıktığı haber verildi. Hızlı bir şekilde odadan çıkarak yangın merdivenini kullanıp, 4'üncü kata indim. 9'uncu katta odadan çıktığım anda dumanlar vardı ancak yangını bizzat görmedim. 4'üncü kata indiğimde, yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım. Ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istedim. Ancak dumanın çok yoğun olması ve içeride kimseyi görememem nedeniyle 5'inci kattaki resepsiyon kısmına çıkmayı denedim. 2 kez merdivenle çıkmaya çalıştım fakat yoğun duman nedeniyle başarılı olamadım. Daha sonra merdivenlerden 3'üncü kata indim. 3'üncü katta gördüğüm bir grup kalabalığı, 1'inci katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim. Ardından odaları gezerek, kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra kendim de otelden dışarı çıktım. Otel ile ilgili güvenlik ve diğer tüm önlemler, otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras tarafından takip edilmektedir. Ben de bu süreçlerde Emir Aras'a yardımcı olmaktayım. Otel sahibi Halit Ergül'ün, bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu otelde, Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü düzenli olarak kendi alanlarıyla ilgili denetim yapmaktadır. En son denetim, 2024 yılının Aralık ayında, sezon açıldıktan birkaç gün sonra Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde, nitelikli bir eksiklik bulunmamıştır. Ancak engelli odasının olmaması, çamaşırhanede halının bulunması ve kazan dairesinden koku gelmesi nedeniyle bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Bunun dışında herhangi bir eksiklik hatırlamıyorum" dedi.