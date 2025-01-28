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Sokakta nişanlısı ile kardeşini av tüfeğiyle vurdu: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 13:28 Güncelleme: 28.01.2025 13:48
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Sokakta nişanlısı ile kardeşini av tüfeğiyle vurdu: O anlar kamerada

Bursa'da Tayfun S. (23), sokakta gördüğü nişanlısı Aynur A. (23) ile kız kardeşi Nuray A.’ya (14) av tüfeğiyle ateş etti. Abla-kardeş sırt ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarından Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi. Aynur A. ile kız kardeşi Nuray A., yatılı misafir olarak kaldıkları arkadaşlarının evinden, kendi evlerine gitmek üzere ayrıldı.

SOKAKTA NİŞANLISI İLE KARDEŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

Abla-kardeş yolda yürüdükleri sırada, Aynur A.'nın otomobille ilerleyen nişanlısı Tayfun S. ile karşılaştı. Aynur A. ve Nuray A. kaçmaya çalışırken, otomobilinden inen Tayfun S., av tüfeğiyle ateş açtı. Aynur A., sırt ve bacağına, kız kardeşi Nuray A. ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheli Talfun S., otomobiline binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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