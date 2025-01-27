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Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 11:20
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Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van’da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptıkları gerekçesiyle 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube

VAN'DA 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

Öte yandan, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonların görüntüleri basınla paylaşıldı.

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