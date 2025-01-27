Kartal'da sabah saatleri Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen bir yolcu minibüsü cadde üzerinde bulunan kuaför dükkanına daldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre bilinmeyen bir nedenle minibüs şoförünün kontrolden çıktığı ve kuaföre girdiği belirtildi.



Çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada çok sayıdaki kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılara müdahale devam ediyor.

Kartal'da seyir halinde ilerleyen bir minibüs, cadde üzerindeki kuaför dükkanına daldı. (DHA)

3 YARALI KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yapılan çalışmada 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık personeli yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1'NİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan ve erkek kuaförünün önünden geçerken kaldırımda yürüyen 1 kişinin ağır yaralı olarak tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan 2 kişinin kimlik bilgileri tespit edilirken isimlerin Zeki C, Zafer K. olduğu belirtildi. Ekiplerin müdahalesiyle iş yerine dalan minibüs çekici tarafından çekildi.