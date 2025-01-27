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Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 10:16
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Ağrı’da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Ağrı'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

AĞRI'DA DONDURUCU SOĞUKLAR

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.

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