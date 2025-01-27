Kadıköy bit pazarında Minguzzi'nin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (Sabah)

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YARDIM İSTEDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin anneannesi mimar Aynur Akıncılar, olayın yaşandığı gün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. Sabah'a konuşan anneanne "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Torunum pırıl pırıl bir çocuk. 1 yıl Malta'da kaldıktan sonra geçen yıl İstanbul'a dönmüşlerdi. 3 dil biliyor, çifte vatandaşlık sahibi. Olay yerinde torunuma müdahale eden kişiden Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR!

Oğullarının yaşadığı bıçaklı saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyan baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, Sabah'a verdikleri açıklamada olay yerinde yaşanan anları anlattı. Baba Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız ilgileniyor. Doktorlara ve dualara emanetiz. ifadelerini kullandı.

Ünlü şef oğlunun bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtirken ilk müdahaleyi yapan kadın doktora da teşekkür ederek "Allah razı olsun o kadından." dedi. Ayrıca sözlerinin devamında "İtalya Büyükelçisi aynı gün ziyaretimize geldi ve İtalyan polisi de bilgi aldı. Başkonsolosluk da sık sık arıyor" sözlerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ'DEN ZİYARET

Ağır yaralanarak yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırı sonrası İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Göztepe Şehir Hastanesi'ne gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de, Mattia Ahmet'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almaya devam ediyor.

DANİLO ZANNA'NIN YAKIN ARKADAŞI

Ünlü bir restoranda çalışan İtalyan şef Andrea Minguzzi, şef Danilo Zanna ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Minguzzi kariyerini 16 yıl Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda sürdürdü. Ardından Malta'daki ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Ailesi ise geçtiğimiz yıl Malta'dan İstanbul'da dönerek Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Andrea Minguzzi ise Zincirlikuyu'da bulunan ünlü bir İtalyan restoranında executive şef olarak çalışmaya devam etmektedir.