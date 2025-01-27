İtalyan şefin oğluna korkunç saldırı: 'Yakışıklısın' diyerek bıçakladı
Kadıköy'de İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Kendisine laf atan şahıs tarafından ağır yaralanan Minguzzi, yaşam savaşı verirken 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da ünlü İtalyan bir restoranında şef olan Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncı'nın oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. 24 Ocak Cuma günü yaşanan talihsiz olayda iddiaya göre Minguzzi'ye bir şahıs omuz atarak "Çok yakışıklısın" dedi ve sonrasında laf atmaya devam ederek birkaç metre uzaklaştıktan sonra bıçakla saldırdı.
KAYKAY MALZEMESİ ALMAYA GİTMİŞTİ
Ailesiyle beraber Beyoğlu'nda yaşayan Minguzzi, Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi olarak öğrenim görüyordu. İki arkadaşıyla birlikte Kadıköy'deki bit pazarından kaykay malzemeleri almaya gitmişti. Hobi olarak kaykay yapan Minguzzi, bit pazarında arkadaşlarıyla gezdiği sırada bir şahısın omuz atarak "Çok yakışıklısın" demesi üzerine Minguzzi "Pardon kardeşim" dedi. Ardından şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra bıçakla "Ben senin nereden kardeşin oluyorum" diyerek saldırdı.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Saldırgan B.B. (15) 5 bıçak darbesiyle Minguzzi'nin yaralamasına neden olurken saldırganın arkadaşı U.B. (16) ise yere yığılan Minguzzi'ye defalarca kez tekmeler attı. Bit pazarında yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, o anları gören bir kadın doktor yaralı Minguzzi'ye kalp masajı ve suni teneffüs yaparak yeniden hayata döndürmeye çalıştı.
Minguzzi, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne götürülürken ameliyata alındı. 9 ünite kan verildiği öğrenilen Minguzzi, uğradığı bıçak darbelerinin akciğer, böbrek ve kalbine isabet ettiği belirtilirken iç organlarda zarar oluştu. Minguzzi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Minguzzi'ye saldıran şüpheliler, olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı. İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan iki saldırganı kısa sürede yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki şüpheli tutuklandı. İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri tarafından saldırganlar yakalandı. Minguzzi'ye saldıran B.B ve U.B Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek çıkarıldıklar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YARDIM İSTEDİ
Mattia Ahmet Minguzzi'nin anneannesi mimar Aynur Akıncılar, olayın yaşandığı gün sosyal medyadan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'dan yardım istedi. Sabah'a konuşan anneanne "Olayın şokunu yaşıyoruz. Alışveriş yaptıktan sonra Maltepe'ye kaykay kaymaya gideceklerdi. Aslında sık sık oraya giderler ve biz de sürekli kendilerine eşlik ederdik. Çok üzgünüz. Torunum pırıl pırıl bir çocuk. 1 yıl Malta'da kaldıktan sonra geçen yıl İstanbul'a dönmüşlerdi. 3 dil biliyor, çifte vatandaşlık sahibi. Olay yerinde torunuma müdahale eden kişiden Allah razı olsun. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.
ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR!
Oğullarının yaşadığı bıçaklı saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyan baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, Sabah'a verdikleri açıklamada olay yerinde yaşanan anları anlattı. Baba Minguzzi, "Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız ilgileniyor. Doktorlara ve dualara emanetiz. ifadelerini kullandı.
Ünlü şef oğlunun bilgisayar mühendisi olmak istediğini belirtirken ilk müdahaleyi yapan kadın doktora da teşekkür ederek "Allah razı olsun o kadından." dedi. Ayrıca sözlerinin devamında "İtalya Büyükelçisi aynı gün ziyaretimize geldi ve İtalyan polisi de bilgi aldı. Başkonsolosluk da sık sık arıyor" sözlerini kullandı.
BÜYÜKELÇİ'DEN ZİYARET
Ağır yaralanarak yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırı sonrası İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Göztepe Şehir Hastanesi'ne gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente de, Mattia Ahmet'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almaya devam ediyor.
DANİLO ZANNA'NIN YAKIN ARKADAŞI
Ünlü bir restoranda çalışan İtalyan şef Andrea Minguzzi, şef Danilo Zanna ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Minguzzi kariyerini 16 yıl Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda sürdürdü. Ardından Malta'daki ABD Büyükelçiliği'ne gitti. Ailesi ise geçtiğimiz yıl Malta'dan İstanbul'da dönerek Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Andrea Minguzzi ise Zincirlikuyu'da bulunan ünlü bir İtalyan restoranında executive şef olarak çalışmaya devam etmektedir.