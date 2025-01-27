PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesi Dibek Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda toprağa gömülü PKK'lı teröristlere ait 2 jelikan bidon içerisinde 2 uzun namlulu tüfek ve 2 şarjör, 700 mermi, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve 1 siyah el çantası ele geçirildi.