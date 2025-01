Gümüşhane’nin Yenice Köyü’nde kar voleybolu geleneği 32 yıldır sürüyor

Gümüşhane'nin merkezine 43 kilometre uzaklıktaki 2 bin 100 metre rakımlı Yenice Köyü'nde kar voleybolu geleneği 32 yıldır aralıksız devam ediyor. Geçmişte köyün gençleri ve yaşlılarının birlikte hazırladıkları voleybol sahasına son yıllarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından destek de sağlanıyor. Kar üzerinde oynanan ve köylülerin daha çok efor sarf ettiği kar voleybolu maçları zorlu mücadelelere ev sahipliği yapıyor.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane İl Başkanı Mete Kaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'ın da mücadele ettiği maçlar, voleybol hakemleri tarafından yönetiliyor. Tartışmalı pozisyonların da yaşandığı maçlarda köylüler tarafından çekilen maç videoları izlenerek kararlar tekrar gözden geçiriliyor.

32 yıldır aralıksız devam eden gelenekle köy sakinleri, hem eğlenceli zaman geçiriyor hem de spor yapıyor. Genciyle yaşlısıyla 32 yıllık geleneği uzun yıllar sürdürmek isteyen köylüler, kendileriyle maç yapmak isteyen takımları da köylerine bekliyor. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda yaşlılar gençlere taş çıkartırken, geleneği ilk yıllarından bugüne kadar devam ettiren en yaşlı sporculara da madalya takdim edildi.



32 yıldır süren bu eğlenceli gelenekle insanların hem spor yaptığının hem de karın tadını çıkardığının altını çizen Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, "Bu yıl 32.'si düzenleniyor kar ve voleybol şenliğinin. Önemli bir spor aktivitesi önemli bir şenlik. 32 yıldır da bu faaliyetin bu dağlarda sürmesinden bizler de çok memnunuz. Son zamanlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz de buraya altyapı ve malzeme desteği de sağlıyor. Dolayısıyla devletimiz ve milletimizin de el ele olduğunun önemli bir göstergesi. Geleneklerin devam etmesi noktasında da belediyemiz olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Güzel bir şenlik, Gümüşhane'den önemli sayıda insan buraya katılım gösteriyor. Dolayısıyla biz bu şenliği daha fazla duyurabilirsek ben eminim ki çevre illerden de bu şenliğe katılım olacaktır. Hem insanlarımız spor yapıyor hem de kar ve doğanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.



Gençliğinden beri Yenice Köyü'nde voleybol oynadığını ifade eden Ömer Faruk Soydaş (60), "Kış geldiği zaman ekseriyetle toplanır voleybol oynarız. Yenilen taraf çayımızı ve çorbamızı içirir. Bu şekilde yıllardır sürdürüyoruz. Eskiden her gün oynardık fakat köyümüzün nüfusu düşünce artık sadece cumartesi ve pazar oynamaya başladık. Ben 60 yaşındayım, 30-35 yıldan beri bu şekilde voleybol oynuyoruz bu köyde. Karda oynamak çok güzel oluyor. En azından yumuşak, düştüğünde bir yerin sızlamıyor" diye konuştu.



Köyün gençleri olarak bu geleneği devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Ali Soydaş (35), "Karda voleybolu herkese tavsiye ederim kesinlikle mükemmel bir spor. Her sene bu organizasyonu yapıyoruz, yıllardır süren bir geleneği devam ettiriyoruz. Karda daha fazla enerji harcıyorsun, düştüğün zaman sakatlanmıyorsun. Karda oynamanın ayrı bir zevki var. Ben bugüne kadar babama karşı oynadığım hiçbir maçı kazanamadım, her maçı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.