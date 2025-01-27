İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i canice katletmişti! Semih Çelik’in davasında flaş gelişme

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TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Verilen takipsizlik kararında, Semih Çelik ile İkbal Uzuner'in bir dönem gönül ilişkisi yaşadıkları, ailelerin de araya girmesiyle bu ilişkinin sona erdiği, Semih Çelik'in bu ilişkiden sonra Ayşenur Halil ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu ilişkinin olayın yaşandığı güne kadar devam ettiği ancak İkbal Uzuner ile de ilişkisini de sonlandırmadığı anlatıldı.

BİR GENCİ EVİNDE, DİĞERİNİ SURLARDA VAHŞİCE KATLETTİ

Olay günü Semih Çelik'in evine gelen Ayşenur Halil'i yatağında boğazını keserek vahşice öldürdüğü belirtilen kararda, Semih Çelik'in evde 3 saat kaldıktan sonra üzerini değiştirerek surlara gittiği, bu sırada İkbal Uzuner'in surların önüne giderek bir süre Semih'i beklediği, Semih'in olayı gerçekleştirdiği surlara çıktığı, İkbal'in surların üzerine çıkan Semih'i görerek el salladığı ve Semih ile telefonda görüştüğü, ardından Semih'in yanına giderek surların üzerine çıktığı, surların üzerinde buluştukları ve Semih'in burada İkbal'i vücudunun uzuvlarını nizami bir şekilde keserek vahşice katlettiği kaydedildi.