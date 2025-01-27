Ehliyetsiz sürücü çalıntı motosikletle kaza yaptı: Yakalandı

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Yeşil Cami Kavşağı'nda saat 01:00'da meydana gelen olayda Ozan C.(17), polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan motosikletli hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamacanın ardından kaçan Ozan C.(17) kırmızı ışıkta geçince Uğur Y.'nin (35) kullandığı otomobile çarptı.

1 YARALI

Otomobil ve motosikletin yaşadığı çarpışmada otomobildeki Mehtap G.(33) yaralandı. Yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet kazanın şiddetiyle devrilince yaya olarak polis ekiplerinde kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü hızla yakalarken şüphelinin ehliyetsiz ve motosikletinin çalıntı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çalıntı motosiklet ise otoparka çekildi.