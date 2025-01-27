Ankara’da 3 katlı binada yangın paniği: 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda yangın çıktı. İddiaya göre apartmanın bodrum katından yükselen alevler kısa sürede yayılarak yoğun dumana neden oldu. O anda apartmanda bulunan 8 kişi dumandan etkilendi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mahalle sakinleri 3 katlı apartmanda çıkan yangını görmeleri üzerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürme çalışmalarına başlarken alevlerin çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Binanın bodrum katında maddi hasar oluşurken dumandan etkilenen 8 kişinin müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlatırken alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor.