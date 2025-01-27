Dün akşam saat 23:45 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Teoman Mahallesi'nde devreyi gezen Motorize Yunus Timleri, plakasız gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Şüpheli dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücüyü yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaklaşık 2 kilometre kovalamaca yaşandı.

MİNİBÜSE ÇARPARAK YAKALANDI

Polis ekiplerinden kaçan şüpheli, Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi kesişiminde Sadi A.'nın kullandığı 07 AUD 789 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. İsminin Barış Y. olduğu öğrenilen sürücü genç yaralandı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Barış Y.'nin annesi oğlunu araç içerisinde yatarken görünce hayatını kaybettiğini düşünerek sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadın yakınları tarafından oğlunun yaşadığı söylenerek sakinleştirilirken araç içerisindeki Barış Y. ise bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇUVAL DOLUSU RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramada çuval içerisinde 17 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yapılan inceleme sonrası ruhsatsız silahlar emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.