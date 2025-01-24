24 Ocak 2025, Cuma
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Tuzla'da servis aracı şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 08:42 Güncelleme: 24.01.2025 08:58
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Tuzla’da servis aracı şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlanırken olay yerinde yaralıların olduğu kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da servis şarampole devrildi. Olay yerinde yaralıların olduğu tespit edildi.

Olay yerinden ilk kare (ahaber.com.tr)Olay yerinden ilk kare (ahaber.com.tr)

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Tuzla’da servis aracı şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var Tuzla’da servis aracı şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var Tuzla’da servis aracı şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var
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