Konya'da zincirleme kaza! 2 ölü 18 yaralı
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afyonkarahisar-Konya kara yolunda meydana gelen kazada, park halindeki bir tıra çarpan kamyon ile ardından aynı araca çarpan bir yolcu otobüsü kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı.
Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.