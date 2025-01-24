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Dayıkaraca Demirözü ve Bayburt'ta denetimde bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 08:46
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Dayıkaraca Demirözü ve Bayburt’ta denetimde bulundu

Tapu ve Kadastro 24'ncü Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Bayburt ve Demirözü Tapu Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dayıkaraca, Bayburt ve Demirözü Tapu Müdürlüklerini ziyaret ederek, Genel Müdürlüğün yürütmüş olduğu projeler, 2024 yılı yevmiye sayıları, artış oranlarının değerlendirmesi ile kimlik erişim cihazlarının sahteciliğin önüne geçilmesi adına akitli ve akitsiz tüm işlemlerde kullanılması gerektiğinin önemini vurgulayarak, müdürlüklerdeki işlemlerin durumu hakkında bilgi aldı.
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