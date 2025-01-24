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Bolu'da yangın paniği! Ev ve ahır alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 00:06
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Bolu’da yangın paniği! Ev ve ahır alevlere teslim oldu

Bolu’da bir evde çıkan yangın panik anlara neden olurken alevler bitişiğindeki ahıra sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında ahırdaki 4 hayvan telef olurken ev ise kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da bir evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Alevlere teslim olan ahırda 4 hayvan telef oldu.

Yangın, Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. Sezgin T'ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı.

EV VE AHIRDAN ALEVLER YÜKSELDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede ahır ve evin tamamını sardı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Yangında ahırda bulunan 4 hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev ve ahır küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Bolu’da yangın paniği! Ev ve ahır alevlere teslim oldu Bolu’da yangın paniği! Ev ve ahır alevlere teslim oldu Bolu’da yangın paniği! Ev ve ahır alevlere teslim oldu
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