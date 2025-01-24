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Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 12:44
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Bayburt’ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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