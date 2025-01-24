24 Ocak 2025, Cuma
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Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 12:43
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Adana’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkarak takla attı.

Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Adana’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü Adana’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü Adana’da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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