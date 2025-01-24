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Normal doğum teşvik ediliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 12:45
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Normal doğum teşvik ediliyor

Düzce Aziziye Aile Sağlığı Merkezinde açılan stantta anne adaylarına normal doğum anlatılıyor.

Normal Doğum Eylem Planı kapsamında, normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla farkındalık standı açıldı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu Sorumlu Koordinatör Ebesi Meliha Şanal tarafından, Aziziye Mahallesi 12 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde açılan stantta, anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara, "Gebelikte beslenme, anne sütünün önemi, normal doğumun faydaları, yenidoğan taramaları, yenidoğan bakımı ve Gebe Okulu eğitim içerikleri" hakkında detaylı bilgiler verildi.
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