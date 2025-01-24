24 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 14:18
ABONE OL
Balıkesir’de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

O.B. idaresindeki 10 AOJ 176 plakalı otomobil, Edincik Mahallesi'nde N.K. yönetimindeki 10 EB 105 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan O.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücünün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir’de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü Balıkesir’de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü Balıkesir’de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör