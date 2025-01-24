Arnavutköy’de otomobil takla attı: Sürücü ağır yaralandı

Kaza saat 12.15'te Arnavutköy İsmet İnönü Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Kemalettin Bay'ın yönetiminde olan otomobil, caddede ilerlediği esnada kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çitlere çarptı daha sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde tedbir alırken itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Kemalettin Bay, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anında caddenin boş olması muhtemel bir faciayı önledi.