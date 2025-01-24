24 Ocak 2025, Cuma
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 14:20 Güncelleme: 24.01.2025 14:21
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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü! MSB duyurdu Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü! MSB duyurdu Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü! MSB duyurdu
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