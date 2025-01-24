Irak’ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.